В Приозерском районе с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя — видео

В Приозерском районе Ленобласти полицейские устроили погоню за автомобилем «ВАЗ», водитель которого проигнорировал требования об остановке.
Во время погони нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге и попытался таранить служебное автомобиль инспектор. Полицейским пришлось применить табельное оружие — один выстрел был сделан в воздух и несколько — по колесам.
Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
На четвертом километре дороги «Саперное — Мельниково – Кузнечное» машина остановилась. Пострадавших нет.
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