В Приозерском районе с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя — видео

В Приозерском районе Ленобласти полицейские устроили погоню за автомобилем «ВАЗ», водитель которого проигнорировал требования об остановке.

Во время погони нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге и попытался таранить служебное автомобиль инспектор. Полицейским пришлось применить табельное оружие — один выстрел был сделан в воздух и несколько — по колесам.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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За рулем автомобиля сидел 18-летний житель Челябинской области. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Нарушителя доставили в отдел полиции. В отношении него составлено пять административных протоколов.