В зоне СВО погиб военнослужащий из Тихвина

Автор: Анастасия Щербакова
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Прощание с бойцом пройдет 19 марта.

В зоне проведения специальной военное операции погиб Эдуард Лычков, военнослужащий из Тихвинского района Ленинградской области. Боец пал при выполнении боевой задачи.

Прощание с героем пройдет в 10:00 19 марта в морге Тихвина, а похороны —  в 11:30 на кладбище в деревне Кайвакса, передает 47news.

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13.03.2024 217
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