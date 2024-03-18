В зоне СВО погиб военнослужащий из Тихвина

Прощание с бойцом пройдет 19 марта.

В зоне проведения специальной военное операции погиб Эдуард Лычков, военнослужащий из Тихвинского района Ленинградской области. Боец пал при выполнении боевой задачи.

Прощание с героем пройдет в 10:00 19 марта в морге Тихвина, а похороны — в 11:30 на кладбище в деревне Кайвакса, передает 47news.