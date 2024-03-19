Восьмиклассники «заминировали» дома в Волосовском районе

На мобильный телефон 46-летнего жителя Волосовского района 17 марта около 19:00 позвонили неизвестные и сообщили, что принадлежащие ему дома в деревне Малое Тешково и поселке Сельцо заминированы.

Мужчина обратился в полицию. Полицейские осмотрели дома и не обнаружили взрывчатых веществ. Установлено, что номер телефона принадлежит 35-летнему мужчине. Пользовался им его сын – 14-летний ученик восьмого класса из поселка Сельцо.

Подросток признался, что вместе с 15-летним другом звонил пострадавшему. Решается вопрос об уголовном деле.