Восьмиклассники «заминировали» дома в Волосовском районе

На мобильный телефон 46-летнего жителя Волосовского района 17 марта около 19:00 позвонили неизвестные и сообщили, что принадлежащие ему дома в деревне Малое Тешково и поселке Сельцо заминированы.
Мужчина обратился в полицию. Полицейские осмотрели дома и не обнаружили взрывчатых веществ. Установлено, что номер телефона принадлежит 35-летнему мужчине. Пользовался им его сын – 14-летний ученик восьмого класса из поселка Сельцо.
Подросток признался, что вместе с 15-летним другом звонил пострадавшему. Решается вопрос об уголовном деле.
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