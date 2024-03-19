Ефрейтор из Кировского района погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Никита Власов.

Ему было 24 года. Прощание с Никитой Власовым состоится 20 марта в 12.00 в морге города Кировска. Похоронят его на Аллее Славы кладбища «Арбузово».

n-rCp8XEW7E
Фото:
администрация Кировского района ЛО

Никита родился в Петербурге, проживал в городе Кировске. Окончил Кировский политехнический техникум по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», после чего отслужил в армии.

Вам будет интересно
Ефрейтор из Кировского района погиб в зоне СВО СВО, погиб военный, Ленобласть, Кировской район
В Гатчинском районе простились с погибшим в зоне СВО Никитой Цветковым
В Гатчинском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Никитой Цветковым. Никита Цветков погиб 19 февраля. Ему было 22 года. Никита...
14.03.2024 269
Автор