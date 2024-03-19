Ефрейтор из Кировского района погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Никита Власов.
Ему было 24 года. Прощание с Никитой Власовым состоится 20 марта в 12.00 в морге города Кировска. Похоронят его на Аллее Славы кладбища «Арбузово».
Никита родился в Петербурге, проживал в городе Кировске. Окончил Кировский политехнический техникум по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», после чего отслужил в армии.
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14.03.2024 269