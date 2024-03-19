Гараж с автомобилем сгорел в Тосненском районе

В экстренные службы 18 марта в 22:55 сообщили о пожаре в поселке Рябово Тосненского района. Огонь охватил 47 квадратных метров сарая и гаража, в котором стоял легковой автомобиль Chevrolet Niva.
Дежурные смены 86-й и 87-й пожарно-спасательных частей ликвидировали возгорание к 23:52. Информации о пострадавших не поступало.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Тосненского района.
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23.05.2022 1569