Гараж с автомобилем сгорел в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы 18 марта в 22:55 сообщили о пожаре в поселке Рябово Тосненского района. Огонь охватил 47 квадратных метров сарая и гаража, в котором стоял легковой автомобиль Chevrolet Niva.

Дежурные смены 86-й и 87-й пожарно-спасательных частей ликвидировали возгорание к 23:52. Информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Тосненского района.

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23.05.2022 1569
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