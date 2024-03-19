В России хотят штрафовать за спам-звонки и навязчивую рекламу микрозаймов

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий законопроект уже принят во втором чтении. 

Госдума 19 марта одобрила во II чтении законопроект, устанавливающий денежные штрафы за спам-звонки и рекламу МФО по телефону.

В документе прописано, что для физлиц будут установлены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Тем временем компаниям за данное правонарушение придется заплатить уже от 300 до одного миллиона рублей, пишет «Парламентская газета«.

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18.10.2023 270
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