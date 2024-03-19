Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 20 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;

— км 22 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 624 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт информационного знака на П-образной опоре;

— км 613 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена светофора Т7;

— км 595,625 ограничение скорости движения в направлении г.Москвы с 08:00 до 19:00, замена светофора Т7.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

-км 31-38 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 09:30 до 18:00, третья полоса ограничение до 70 км/ч. Механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону области с 08:00 до 20:00, очистка лотков;

— км 69+900, км 82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— подъезд к МАПП Брусничное км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;

— км 27+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 2-139 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

— км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

— км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена секций перильного ограждения;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;