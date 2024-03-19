Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 20 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;
— км 22 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.
— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 624 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт информационного знака на П-образной опоре;
— км 613 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена светофора Т7;
— км 595,625 ограничение скорости движения в направлении г.Москвы с 08:00 до 19:00, замена светофора Т7.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
-км 31-38 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 09:30 до 18:00, третья полоса ограничение до 70 км/ч. Механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону области с 08:00 до 20:00, очистка лотков;
— км 69+900, км 82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
— подъезд к МАПП Брусничное км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров;
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30, км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
— км 27+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
— км 2-139 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
— км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
— км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена секций перильного ограждения;
— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;