Овечкину осталось 50 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание до 49 голов, забросив две шайбы во время игры «Вашингтона» с «Торонто» (3:7).

Нападающий забивает дважды за матч уже вторую игру подряд. Он довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845. У Гретцки — 894.

Следующий матч Александра Овечкина состоится 23 марта.