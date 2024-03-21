Овечкину осталось 50 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание до 49 голов, забросив две шайбы во время игры «Вашингтона» с «Торонто» (3:7).
Нападающий забивает дважды за матч уже вторую игру подряд. Он довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845. У Гретцки — 894.
Следующий матч Александра Овечкина состоится 23 марта.
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