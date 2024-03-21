Овечкину осталось 50 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание до 49 голов, забросив две шайбы во время игры «Вашингтона» с «Торонто» (3:7).

Нападающий забивает дважды за матч уже вторую игру подряд. Он довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845. У Гретцки — 894.

Следующий матч Александра Овечкина состоится 23 марта.

Вам будет интересно
Овечкину осталось 50 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки хоккей, Александр Овечкин
Нападение российского 10-летнего хоккеиста на судей попало на видео
Как сообщал ivbg.ru, 10-летний российский вратарь Артемий Акшумов ударил судью клюшкой по голове во время матча на турнире «Ледокол», который...
24.05.2022 929
Автор