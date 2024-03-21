Сенатор Сергей Перминов: «Мандат в политике – не успокоенность, а импульс»

Владимир Путин провел встречу с лидерами думских фракций и подчеркнул, что «люди пришли и исполнили свой долг». Теперь задача власти – исполнять свой. При этом, по словам Путина, в России остается «много дури и несправедливости», властям нельзя почивать на лаврах.

Что под этим имел ввиду президент и стоит ли ждать кадровых, административных и других изменений в ближайшее время, в беседе с 47channel рассказал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Президент на этой неделе уже давал понять, что любые изменения, в том числе кадровые, будут взвешенными. Они будут представлены в необходимое время, которое отводит закон. Не приходится сомневаться, что направлены они будут на укрепление компетенций и развитие подходов власти в тех сферах, где того требуют текущая ситуация, а также перспективная необходимость», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что слова о «дури и несправедливости», с которыми, по выражению главы государства, сталкиваются жители России, указывают на принципиальный курс давать таким явлениям отпор.

«Для торжества справедливости и здравого смысла мы, оценивая с разных сторон социальные реалии, в нашем национальном диалоге и консенсусе, должны отринуть сковывающее и противодействующее, дать поддержку фигурам и делам, которые укрепляют нас, приумножают силу России на новом этапе ее развития. Мандат в политике – это не успокоенность, а импульс», – резюмировал Сергей Перминов