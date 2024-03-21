ЦИК подвел окончательные итоги президентских выборов в России

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов (это 76 277 708 избирателей) на выборах главы государства и одержал на них победу.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

Итоговая явка составила 77,49% от числа избирателей. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. За рубежом в президентских выборах приняли участие 388 791 избирателей.

Вам будет интересно Жительницу Петербурга арестовали на восемь суток за порчу бюллетеня Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на восемь суток местную жительницу за надпись, оставленную на оборотной стороне бюллетеня. Как рассказали в объединенной... 20.03.2024 67

По всей стране на выборах президента был зафиксирован 41 случай порчи бюллетеней, передает словам Памфиловой РИА Новости.