ЦИК подвел окончательные итоги президентских выборов в России

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов (это 76 277 708 избирателей) на выборах главы государства и одержал на них победу.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.
Итоговая явка составила 77,49% от числа избирателей. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. За рубежом в президентских выборах приняли участие 388 791 избирателей.
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