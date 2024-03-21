В Волосовском районе заметили косуль – видео

В Волосовском районе сотрудник комитета по охране животного мира Ленобласти повстречал группу европейских косуль.

Как рассказал биолог Павел Глазков, европейскую косулю легко узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста. Оно называется «зеркало» и очень важно для визуальной коммуникации животных.

Видео: комитет по животному миру Ленобласти.

Чтобы пережить зиму, косули сбиваются в группы по пять-семь особей. Как правило, объединяются несколько семей, живущих по соседству. Лидером такой группы является самая взрослая и опытная самка. На кадрах видно, что она крупнее других косуль, и постоянно на чеку.

Вам будет интересно Журавли вернулись в Ленобласть из теплых краев Журавли вернулись в Волосовский район Ленобласти из теплых краев. Судя по видео, журавли уже начали осматривать территорию. Хотя местами еще лежит... 17.03.2024 163

В Ленобласти насчитывается порядка 1 300 особей. Европейская косуля занесена в Красную книгу Петербурга.