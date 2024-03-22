Объявлены цены на путевки в детские лагеря Выборгского района в этом году

Продажа путевок начнется со следующей недели.

С 26 марта в Выборгском районе Ленобласти начинается прием документов и продажа путевок в детские оздоровительные лагеря.

Полная стоимость детского отдыха на 21 день составит 49 556,85 рублей, а если ребенок зарегистрирован в Ленобласти, за тот же срок плата составит уже 41 867,70 рублей.

Еще дешевле — если ребенок зарегистрирован в Ленобласти, а его родители/законные представители работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. В этом случае стоимость путевки составит 23 877,63 рублей, передает пресс-служба администрации Выборгского района.

Тем временем в муниципальных детских оздоровительных лагерях бесплатно смогут отдохнуть ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также если они являются детьми участников СВО.