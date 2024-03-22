Shot: минимум 5 вооруженных человек вошли в ТЦ Москвы

На место теракта стянут спецназ. Работает более 50 бригад скорой помощи.
В группу боевиков, устроивших теракт в здании московского «Крокус Сити Холл», входило минимум пять человек, сообщает источник Телеграм-канала Shot.
Сейчас на месте трагедии работает спецназ. К зданию направлены более 50 бригад скорой помощи.
Также в ТЦ после стрельбы прогремели взрывы. Сейчас здание охвачено огнем. К «Крокусу» летят вертолеты МЧС.
По данным СМИ, количество погибших в результате теракта может составлять не менее 12, еще несколько десятков ранены.