Теракт в «Крокус Сити Холле»: хронология событий

Десятки человек убиты и ранены в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Несколько террористов с автоматическим оружием вошли в здание, продолжительное время расстреливали всех, кто попадался им на пути, после чего без труда покинули концертный зал и, по предварительным данным, уехали на белом автомобиле.
Редакция ivbg.ru рассказывает хронологию событий:
19:55 – террористы зашли в «Крокус Сити Холл», застрелили охрану и попавшихся им на пути людей.
20:01 – первые вызовы скорой помощи и экстренных служб, некоторые уже пытаются покинуть здание.
20:03 – террористы стреляют по людям в концертном зале и поджигают кресла (по словам губернатора Подмосковья, в этом месте был эпицентр возгорания).
20:04 – первые сообщения о стрельбе от очевидцев.
20:35 – ТАСС: сотрудники московского СОБРа и ОМОНа подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл».
20:36 – в здании начался пожар.
20:51 – Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: «Выехал на место. Создан оперативный штаб».
20:52 – к этому моменту крыша «Крокус Сити Холла» полностью объята огнем, внутри остаются люди.
21:00 – на месте работают более 50 нарядов скорой помощи и других спецслужб. ОМОН и СОБР готовятся к штурму.
21:03 – ТАСС: треть здания охвачена пожаром.
21:14 – спасатели эвакуируют людей с горящей крыши здания.
21:19 – ТАСС: пожару присвоен повышенный ранг сложности.
21:30 – пожарные вертолеты черпают воду из Павшинской поймы для тушения горящей крыши «Крокус Сити Холла». Росаваиция: «В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский».
21:31 – Учреждения ФМБА России задействованы для приема раненых и пострадавших в результате теракта.
21:34 – Первые пострадавшие при теракте в Москве поступили в медицинские учреждения, сообщили в Минздраве РФ.
21:40 – Сергей Собянин объявляет об отмене всех массовых мероприятий в Москве.
22:05 – крыша «Крокус Сити Холла» начинает рушиться.
22:13 – в ФСБ сообщают о 40 погибших и 100 пострадавших.
23:10 – площадь пожара увеличилась до 12900 квадратов.
00:39 – выносят тела погибших.
00:42 – террористы, предположительно, скрылись на белом автомобиле.
00:56 – МЧС: пожар локализован, принимаются меры для ликвидации огня.
01:07 – опубликовано фото предполагаемых террористов на белом Renault Symbol.
01:47 – члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров теракта. Организация призвала все страны сотрудничать с Россией в деле привлечения к ответу виновных.
03:12 – главы ФСБ, МВД, СКР и Росгвардии подробно доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокусе». Глава МЧС доложил о мерах, принятых для спасения людей, оказании помощи пострадавшим. Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим в теракте, рассказали в Кремле.
05:00 – пожар в «Крокус Сити Холле» ликвидирован.