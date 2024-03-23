Теракт в «Крокус Сити Холле»: хронология событий

Десятки человек убиты и ранены в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Несколько террористов с автоматическим оружием вошли в здание, продолжительное время расстреливали всех, кто попадался им на пути, после чего без труда покинули концертный зал и, по предварительным данным, уехали на белом автомобиле.

Редакция ivbg.ru рассказывает хронологию событий:

19:55 – террористы зашли в «Крокус Сити Холл», застрелили охрану и попавшихся им на пути людей.

20:01 – первые вызовы скорой помощи и экстренных служб, некоторые уже пытаются покинуть здание.

20:03 – террористы стреляют по людям в концертном зале и поджигают кресла (по словам губернатора Подмосковья, в этом месте был эпицентр возгорания).

20:04 – первые сообщения о стрельбе от очевидцев.

20:35 – ТАСС: сотрудники московского СОБРа и ОМОНа подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл».

20:36 – в здании начался пожар.

20:51 – Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: «Выехал на место. Создан оперативный штаб».

20:52 – к этому моменту крыша «Крокус Сити Холла» полностью объята огнем, внутри остаются люди.

21:00 – на месте работают более 50 нарядов скорой помощи и других спецслужб. ОМОН и СОБР готовятся к штурму.

21:03 – ТАСС: треть здания охвачена пожаром.

21:14 – спасатели эвакуируют людей с горящей крыши здания.

21:19 – ТАСС: пожару присвоен повышенный ранг сложности.

21:30 – пожарные вертолеты черпают воду из Павшинской поймы для тушения горящей крыши «Крокус Сити Холла». Росаваиция: «В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский».

21:31 – Учреждения ФМБА России задействованы для приема раненых и пострадавших в результате теракта.

21:34 – Первые пострадавшие при теракте в Москве поступили в медицинские учреждения, сообщили в Минздраве РФ.

21:40 – Сергей Собянин объявляет об отмене всех массовых мероприятий в Москве.

22:05 – крыша «Крокус Сити Холла» начинает рушиться.

22:13 – в ФСБ сообщают о 40 погибших и 100 пострадавших.

23:10 – площадь пожара увеличилась до 12900 квадратов.

00:39 – выносят тела погибших.

00:42 – террористы, предположительно, скрылись на белом автомобиле.

00:56 – МЧС: пожар локализован, принимаются меры для ликвидации огня.

01:07 – опубликовано фото предполагаемых террористов на белом Renault Symbol.

01:47 – члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров теракта. Организация призвала все страны сотрудничать с Россией в деле привлечения к ответу виновных.

03:12 – главы ФСБ, МВД, СКР и Росгвардии подробно доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокусе». Глава МЧС доложил о мерах, принятых для спасения людей, оказании помощи пострадавшим. Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим в теракте, рассказали в Кремле.

05:00 – пожар в «Крокус Сити Холле» ликвидирован.