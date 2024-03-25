Сбер и Российский Красный Крест собрали более ₽360 млн для помощи семьям погибших и пострадавших в теракте

Автор: Анастасия Щербакова
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Такую сумму удалось собрать всего за два дня.

Сбер и благотворительная организация Российский Красный Крест собрали за минувшие выходные более 360 миллионов рублей. Пожертвования буду направлены семьям погибших и пострадавших в страшном теракте в «Крокус Сити Холле».

Эту сумму удалось собрать за выходные. Благотворительные переводы продолжают поступать. Совершено почти полмиллиона пожертвований, — сообщила пресс-служба Сбера.
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