Сбер и Российский Красный Крест собрали более ₽360 млн для помощи семьям погибших и пострадавших в теракте

Такую сумму удалось собрать всего за два дня.
Сбер и благотворительная организация Российский Красный Крест собрали за минувшие выходные более 360 миллионов рублей. Пожертвования буду направлены семьям погибших и пострадавших в страшном теракте в «Крокус Сити Холле».
Эту сумму удалось собрать за выходные. Благотворительные переводы продолжают поступать. Совершено почти полмиллиона пожертвований, — сообщила пресс-служба Сбера.
Вам будет интересно
Ранее ряд крупных банков уже объявили, что урегулируют ситуацию с задолженностями погибших и семей пострадавших в трагедии. Центробанк рекомендует банкам и...
25.03.2024 31