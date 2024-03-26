Оформление ряда документов хотят упросить для военнослужащих

Рабочая группа по СВО в очередном докладе президенту РФ предложила упростить для военнослужащих оформление ряда документов и обеспечить правом на льготы и выплаты бывших ополченцев и сотрудников ОВД регионов Донбасса.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов оценил предложение рабочей группы.
В разговоре с ivbg.ru он отметил, что рабочая группа по СВО продолжает системную проработку мер поддержки военнослужащих и членов их семей. И весьма важно, что принимаются системные меры в части оборонной промышленности, защиты статуса и поддержки бывших ополченцев и сотрудников органов внутренних дел ДНР и ЛНР.
Сергей Перминов поблагодарил за участие в этой миссии руководство фонда «Защитники Отечества» в Ленобласти, координаторов, волонтеров, сопричастных земляков. И выразил уверенность, что «наши защитники чувствуют эту заботу и энергию за собой».