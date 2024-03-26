Оформление ряда документов хотят упросить для военнослужащих

Рабочая группа по СВО в очередном докладе президенту РФ предложила упростить для военнослужащих оформление ряда документов и обеспечить правом на льготы и выплаты бывших ополченцев и сотрудников ОВД регионов Донбасса.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов оценил предложение рабочей группы.

В разговоре с ivbg.ru он отметил, что рабочая группа по СВО продолжает системную проработку мер поддержки военнослужащих и членов их семей. И весьма важно, что принимаются системные меры в части оборонной промышленности, защиты статуса и поддержки бывших ополченцев и сотрудников органов внутренних дел ДНР и ЛНР.

«Каждый из защитников должен получать комплексную помощь. И мы обязаны упрощать для них получение документов, лечения и реабилитации, медицинской и социальной помощи. Многие меры уже реализованы рабочей группой, и законодательно прорабатываются дальнейшие. В нашем регионе действует система из 65 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Все они продиктованы жизнью и востребованы», — подчеркнул сенатор.

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Сергей Перминов поблагодарил за участие в этой миссии руководство фонда «Защитники Отечества» в Ленобласти, координаторов, волонтеров, сопричастных земляков. И выразил уверенность, что «наши защитники чувствуют эту заботу и энергию за собой».