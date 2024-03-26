Синоптик пообещал до +13 градусов тепла в Ленобласти в ближайшее время

В регионе со дня на день начнется долгожданное потепление.

Синоптик Александр Колесов прогнозирует рост температуры в Петербурге и Ленобласти уже на этой неделе. По оценкам метеоролога, местами в 47-м регионе будет даже теплее, чем в Северной столице.

Осадки закончатся и в ближайшие дни в городе температура воздуха будет до +10 гр. и выше, по Ленинградской области до +8…+13 гр. Так что все вместе ждем хорошей погоды, — рассказал синоптик.