Сады и парки Петербурга закрыли на просушку до мая

Более 100 парков, скверов и садов Петербурга закроют на весеннюю просушку до 1 мая.

Сейчас уже не работают Таврический и Румянцевский сады, Казанский сквер, сад Сан-Галли. Вскоре закроют Екатерининский сквер, Овсянниковский и Никольский сады, сквер Галины Старовойтовой, сад дворца Юсуповых и другие.

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Напомним, Дворцовый парк в Гатчине будет закрыт на просушку с 1 по 26 апреля. Выборгский парк «Монрепо» объявит даты закрытия в ближайшее время.