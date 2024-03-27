Мужу экс-главы «Новой Голландии» предъявили обвинение в оправдании терроризма

Следственный комитет прeдъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мyжу экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Рoксаны Шатуновской Николаю Конaшенку.

По данным следователей, с 22 по 25 марта Конашенок опубликовал в соцсетях комментарии, оправдывающие террористический акт в «Крокус Сити Холле». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.

Напомним, его задержали 26 марта в аэропорту «Пулкoво», он планировал улететь в Ереван. В тот же день он извинился за свои публикации.