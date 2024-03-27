В Ленобласти проснулись гадюки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградской области начали просыпаться ядовитые змеи – гадюки.

Змею заметили сегодня, 27 марта, по дороге от Капустино к Будогощи в Киришском районе. Рекомендуем быть внимательнее во время прогулок.

Видео: Анастасия Сергеевна, Дежурный по Ленобласти, ВК

Гадюка является одной из самых распространенных ядовитых змей на территории России. Не стоит проявлять агрессию к змеям, потому что обычно первыми они не нападают. В случае укуса незамедлительно обратитесь за помощью врачей.

Вам будет интересно
В Сланцевском районе заметили аиста
Белый аист вернулся в Ленинградскую область после зимовки в теплых краях. Долгожданного гостя, прилет которых означает окончательный приход весны, заметили в...
25.03.2024 116
Автор