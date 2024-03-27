В Ленинградской области начали просыпаться ядовитые змеи – гадюки.

Змею заметили сегодня, 27 марта, по дороге от Капустино к Будогощи в Киришском районе. Рекомендуем быть внимательнее во время прогулок.

Гадюка является одной из самых распространенных ядовитых змей на территории России. Не стоит проявлять агрессию к змеям, потому что обычно первыми они не нападают. В случае укуса незамедлительно обратитесь за помощью врачей.