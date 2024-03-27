В Ленинградской области начали просыпаться ядовитые змеи – гадюки.
Змею заметили сегодня, 27 марта, по дороге от Капустино к Будогощи в Киришском районе. Рекомендуем быть внимательнее во время прогулок.
Видео: Анастасия Сергеевна, , ВК
Гадюка является одной из самых распространенных ядовитых змей на территории России. Не стоит проявлять агрессию к змеям, потому что обычно первыми они не нападают. В случае укуса незамедлительно обратитесь за помощью врачей.
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