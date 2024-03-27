Захарова объяснила, для чего США сразу после теракта в «Крокусе» заговорили о непричастности Украины

Официальный представитель МИД прокомментировала заявления Вашингтона, оправдывающие киевский режим.

Почи сразу после чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле» американские политики все как один стали заявлять, что Украина непричастна к этому нападению. Такая реакция официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой кажется подозрительной.

«На основе каких данных, на основе какой информации они сделали такой вывод? Совершенно непонятно. Понятно только одно: они начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться», — цитирует Захарову RT.

Ранее глава ФСБ Бортников заявил, что за организацией нападения на концертный зал стоит Украина. Об этом свидетельствуют первые показания задержанных по делу о теракте.