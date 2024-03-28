Пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе» собрано ₽1,2 млрд пожертвований

Помочь людям, столкнувшимся со страшной трагедией, решили не только обычные люди, но и многие крупные компании.

Российский Красный Крест смог собрать для пострадавших и семей погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» более 1,2 миллиарда рублей. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Было собрано 1 миллиард 206 миллионов 911 тысяч 583 рубля. Всего из общей суммы собранных пожертвований 741 миллион 248 тысяч 029 рублей приходится на физические лица (741 тысяча 449 человек перевели пожертвования), 465 миллионов 663 тысячи 553 рубля перевели юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей, — указано в сообщении.