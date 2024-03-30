В Гатчине автомобиль переехал лежавшего на дороге пешехода

Пешеход скончался на месте ДТП.
Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 марта около 23.30 на улице Чехова в Гатчине 29-летний водитель «ВАЗ-2110» наехал на пешехода, который лежал на проезжей части в темной одежде. ДТП произошло примерно в 35 метрах от пешеходного перехода.
Погибшим оказался 54-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он проживал в Гатчине. Полиция проводит проверку.
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