«Петербургский душитель» сознался в убийстве 12-летней школьницы в 2006 году

Дмитрий Вороненко, известный по прозвищу «Петербургский душитель», взял на себя ответственность за убийство 12-летней школьницы Людмилы Цапуриной в 2006 году.

Убийство девочки стало пятым на счету преступника. По версии следствия, маньяк встретил ее случайно, напал со спины и утащил в кусты. После изнасилования он задушил Людмилу ремнем от джинсов.

На данный момент, мужчину этапировали в Петербург из колонии «Полярная сова». Обстоятельства произошедшего выясняются. Вороненко также проверят на причастность к другим нераскрытым убийствам.

Вам будет интересно Петербуржец получил пожизненное за съемки детского порно и педофилию, его жена – 17 лет В Петербурге 56-летнего логиста Дениса Рунова и 54-летнюю библиографа в РНБ Екатерину Синкину приговорили к рекордным срокам заключения за съемки... 14.02.2024 551

Напомним, Вороненко в 2006-2007 годах совершил несколько похожих преступлений – убийств и изнасилований девочек и девушек в возрасте от 11 до 20 лет.