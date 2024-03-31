Пенсионерка из Кингисеппа лишилась ₽800 тысяч после беседы с мошенниками

Жертвой аферистов стала 87-летнеяя женщина.

В полицию Кингисеппа обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. На протяжении суток ей звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками различных организаций и убеждали перевести все сбережения на «безопасный» счет.

Пожилая женщина поддалась уговорам, не распознав подвоха, и выполнила инструкции мошенников. В итоге пенсионерка перевела 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».