Пенсионерка из Кингисеппа лишилась ₽800 тысяч после беседы с мошенниками

Автор: Анастасия Щербакова
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Жертвой аферистов стала 87-летнеяя женщина.

В полицию Кингисеппа обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. На протяжении суток ей звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками различных организаций и убеждали перевести все сбережения на «безопасный» счет.

Пожилая женщина поддалась уговорам, не распознав подвоха, и выполнила  инструкции мошенников. В итоге пенсионерка перевела 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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