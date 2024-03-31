Первый день апреля встретит жителей Ленобласти ливнями и грозой

При этом температура воздуха местами составит до +21 градуса тепла.

Начало новой недели встретит жителей Ленинградской области первыми в этом году ливнями и грозой.

Согласно прогнозу МЧС, обильные осадки и раскаты в небе ожидаются в утренние часы 1 апреля. При этом столбики термометров местами будут показывать днем 13-18 градусов, а местами и до + 21.