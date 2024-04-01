Часть электричек между Лугой и Псковом будут отменены

В апреле на Балтийском направлении отменят часть поездов для проведения ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба СЗППК, часть поездов отменять на участке Луга – Псков. Не будут курсировать:
- 8, 15, 22 апреля: №6507 Луга 04:45 – Псков 07:20; №6508 Псков 17:35 – Луга 20:24.
- 9, 16, 23 апреля: №6507 Луга 04:45 – Псков 07:20; №6508 Псков 17:35 – Луга 20:24.
- 10, 17, 24 апреля: №6507 Луга 04:45 – Псков 07:20; №6508 Псков 17:35 – Луга 20:24; №6556 Псков 08:40 –Луга 11:31; № 6555 Луга 13:15 –Псков 16:02.
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