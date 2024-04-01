В Сосновом Бору благоустроят правый берег реки Коваш

В Сосновом Бору начались работы по благоустройству новой общественной территории на правом берегу реки Коваш.

Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

По всему берегу протянется дорожно-тропиночная сеть, установят скамейки и качели, а также велопарковки и навигационные стенды. Центром притяжения станут смотровая площадка, амфитеатр, пирсы с навесами и другое.

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Все работы по благоустройству планируют завершить к 1 сентября.