Весенний призыв на военную службу стартовал в Ленобласти

Призыв стартовал сегодня, 1 апреля, в соответствии с Указом Президента России от 31 марта 2024 года, и продлится до 15 июля 2024 года.

С 1 января 2024 года, согласно изменениям в федеральном законодательстве, призыву на срочную службу подлежат граждане России от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Срок службы составит один год.

Призывники не будут привлекаться к выполнению задач в зоне СВО. За период службы солдаты смогут освоить современную военную технику, вооружение, получить дополнительную специальность, — отметили в областном правительстве.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ. Призыву на военные сборы в вооруженных силах, войсках Росгвардии, в подразделениях МЧС, в органах госохраны, ФСБ подлежат россияне, находящиеся в резерве.