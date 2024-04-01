ЦБ предупредил о новой уловке мошенников

Злоумышленники рассылают письма от имени Федеральной налоговой службы и требуют от граждан предоставить декларации через фишинговый сайт.

Как предупредили в Центробанке, аферисты отправляют россиянам письма, в которых представляются сотрудниками ФНС. Под различными предлогами они требуют у потенциальной жертвы загрузить декларацию на специальный сайт, перейдя по отправленной ссылке, которая ведет на самом деле на фишинговый портал.

Если перейти по ссылке, ресурс потребует ввести личные данные, в том числе реквизиты банковской карты вплоть до трехзначного кода на обороте. Разумеется, отправлять эту информацию ни в коем случае нельзя.