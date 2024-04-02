В Татарстане украинские беспилотники атаковали завод и общежитие, есть пострадавшие

Ранним утром 2 апреля Татарстан впервые атаковали украинские беспилотники.

Два беспилотника атаковали здание общежития в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге. В результате пострадали семь человек, в том числе двое 17-летних подростков. Все они студенты, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Троих госпитализировали.

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Еще один БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, аппарат был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы и не взорвался. Никто не пострадал. Глава района и мэр города Рамиль Муллин заявил, что никаких разрушений нет.