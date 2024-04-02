Комтранс Ленобласти рассматривает закупки автобусов в Китае

Один из возможных поставщиков — китайская компания Yutong.

Комитет по транспорту Ленинградской области приступил к выбору поставщиков автобусов для предстоящей транспортной реформы. В этой связи состоялась встреча с представителями китайского производителя Yutong, который уже заинтересовал многих перевозчиков в регионе.

Как рассказал глава Комтранса Михаил Присяжнюк, немаловажным фактором при выборе автобусов Yutong является возможность быстрой поставки запчастей из Китая в Россию и наличие технического обслуживания на территории Ленобласти.

В 2023 году китайская компания продала в России 1 732 автобуса, заняв первое место среди китайских производителей и третье место в целом после российских «ПАЗ» и «НефАЗ».