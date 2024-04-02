За первый день апреля в Ленобласти произошло 67 аварий

Автор: Анастасия Щербакова
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По данным Госавтоинспекции Ленинградской области, 1 апреляна дорогах 47-го региона зафиксировано 67 автомобильных аварий. В результате пяти ДТП пострадали пять человек.

Согласно статистике ведомства, несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет, информация о погибших также не поступала.

В то же время в Санкт-Петербурге за аналогичный период произошло 297 ДТП, из них семь — с пострадавшими. Травмы получили девять человек, в том числе один ребенок. Сведений о погибших нет.

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02.04.2024 33
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