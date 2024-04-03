Уровень воды в реке Тихвинка превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Тихвинка в Ленобласти преодолел опасную отметку.

К утру 3 апреля уровень воды в реке поднялся до 520 см, накануне было 494 см. Вчера вечером, 2 апреля, из-за паводка был перекрыт участок улицы Гагарина. Организовано дежурство спасателей.

В администрации Тихвинского района напомнили, что для людей из домов, находящихся в зоне подтопления, есть возможность предоставления временного размещения. В экстренных ситуациях и необходимости эвакуации необходимо звонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 88136771135.