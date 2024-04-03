В Петербурге завершено расследование дела в отношении «азербайджанской мафии»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников так называемой «азербайджанской мафии».

Фигурантами дела стали 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их, в зависимости от роли в преступлениях банды, обвиняют по статьям о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Сейчас все находятся под стражей, сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Видео: ГСУ СК РФ по СПб

По версии следствия, задержанные провоцировали драки с петербуржцами и избивал их. Происходящее снималось на видео, записи выкладывались в сети. Все документы дела и доказательная база переданы на рассмотрения суда.

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Также в ходе расследования было выявлено порядка 200 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. 42 из них выдворены из России, остальные привлечены к административной ответстввенности.