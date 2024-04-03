В лесу возле деревни Холомцы нашли тело мужчины без стопы

Человеческие останки обнаружили в лесу между деревнями Холомцы и Тесово в Лужском районе Ленобласти.

Тело мужчины лежало в шести метрах от автомобильной дороги. Судя по состоянию останков, находилось оно там долго. У мужчины не было одной стопы. На вид ему около 40 лет.

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Данные мужчины и обстоятельства произошедшего выясняются. Тело направлено в морг для выяснения причины смерти.