Российский Красный Крест собрал ₽1,5 млрд пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Денежная сумма была собрана чуть больше чем за неделю.

Как сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» уже собрано более полутора миллиарда рублей.

Участие в сборе принимали как неравнодушные граждане, так и предприниматели, стало известно РИА Новости.

Чуть более чем за неделю с момента трагедии силами неравнодушных граждан и представителей бизнеса нам удалось собрать свыше 1,5 миллиарда рублей. Специальная комиссия уже приняла решение о выделении срочной помощи 65 семьям, чьи близкие погибли, пострадали или пропали без вести в результате теракта. Мы продолжим эту работу и призываем всех, кого коснулась эта трагедия, при наличии потребности в помощи, обращаться к нам, — сказал Савчук.