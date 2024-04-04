На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 96 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 57,78,80,84,88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 19+453, км 39+513 (путепровод через ж/д переезд) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

км 52 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.

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М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 653,657 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;

км 100+200 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и технических проходов от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины;

км 121+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, установка информационного щита.

А-121 «Сортавала»:

км 9-26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, устранение деформации а/б покрытия;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

км 17-19 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 75-105, км 106-145, км 48-71(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 «Псков»: