ЗАГС Ленобласти назвал самые необычные имена новорожденных в марте

В марте 2024 года в Ленинградской области появились на свет Альберт, Габриэль, Милан и Филипп. Эти имена стали самыми редкими для новорожденных мальчиков.

Среди девочек это Агния, Валенсия, Линнея и Челси, рассказали в ЗАГСе Ленобласти.

Самые популярные имена среди мальчиков стали Александр, Артем и Максим. Среди девочек – София, Ева, Василиса и Виктория.

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В ЗАГСе Ленобласти также напомнили, что проводят торжественную церемонию имянаречения при регистрации рождения малыша — родителям вручают свидетельство о рождении, подарок для новорожденного и медаль «Родившемуся на земле Ленинградской». Услуга – бесплатная.