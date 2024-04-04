«Парк северных животных» появится на территории бывшей воинской части под Рощино

Центру реабилитации диких животных «Велес» передали бывшую воинскую часть в поселке «Первомайское-1» в Ленобласти, где планируется создать «Парк северных животных», открытый для посетителей.

На территории сохранились 27 одно- и двухэтажных кирпичных зданий, в которых сделают ремонт. В первую очередь появятся ветеринарная клиника и стационар для поступающих животных. Реконструкция воинской части займет около пяти лет.

Сейчас центр «Велес» расположен в поселке Рапполово и принимает пострадавших животных, которые не могут самостоятельно восстановиться в дикой природе. Сегодня в приюте находятся более 200 животных и птиц.