Иномарка сгорела возле дома во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 7 апреля сообщили о пожаре в коттеджном поселке «Лесная усадьба» в Рахьинском поселении Всеволожского района. Возле дома вспыхнул Kia Optima.

Иномарка с петербургскими номерами выгорела полностью. О пострадавших не сообщается. Автомобиль оформлен в лизинг на 39-летнего петербуржца.

Всеволожской полицией заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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