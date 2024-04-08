Иномарка сгорела возле дома во Всеволожском районе

В экстренные службы 7 апреля сообщили о пожаре в коттеджном поселке «Лесная усадьба» в Рахьинском поселении Всеволожского района. Возле дома вспыхнул Kia Optima.
Иномарка с петербургскими номерами выгорела полностью. О пострадавших не сообщается. Автомобиль оформлен в лизинг на 39-летнего петербуржца.
Всеволожской полицией заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1595