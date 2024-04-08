Жителя Мурино подозревают в развращении 10-летней дочери

В полицию Всеволожского района 7 апреля обратилась 46-летняя жительница Мурино. Женщина рассказала, что ее 38-летний сожитель совершил развратные действия в отношении их общей 10-летней дочери.
По предварительным данным, преступление совершено в период с 1 по 2 декабря 2023 года. Мужчина мог растлить ребенка в квартире по Привокзальной площади.
Подозреваемого задержали, опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле. Ведется следствие.
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