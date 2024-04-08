Александр Нисторович: о новой жизни кафе-бистро «Папарацци» и не только

О культуре общественного питания в Выборге, возрождении старых заведений на привычном месте, но с полностью обновленным интерьером и меню, мы поговорили с предпринимателем Александром Нисторовичем.

До сих пор многим горожанам он более известен как Саша Матрикс, а имя его много лет было неразрывно связано, в основном, с выборгским паб-рестораном «Чемпион». Теперь же Александр представляет целую «семью» — Champion Family, в которую входит помимо упомянутого паба кофейня «Выборгский трамвай», пышечная при Автовокзале, семейный ресторан «Жасмин», а теперь еще и возрожденное кафе «Папарацци» на улице Димитрова, 5. Именно о последнем мы и поговорили в гостях за чашечкой ароматного кофе, оценив по достоинству все произошедшие в его стенах перемены.

— Почему вы решили реанимировать «Папарацци»?

— Кафе работало здесь с 2006 года. Хорошее было заведение, честно, но оно уже «умерло» во многих отношениях. Спустя более чем 15 лет работы, нужно было дать ему новую жизнь, новое дыхание. И новые стили приготовления того же кофе. Необходимо идти в ногу со временем и меняться. Что мы и сделали. Придав больше уюта, целиком изменив концепцию, интерьер и меню. Целую стену мы отдали фотографам, творческим личностям, где хотим с некой периодичностью менять полотна.

— Александр, как вы относитесь к вопросу ностальгии, которая присуща жителям Выборга? Не боитесь, что прежние гости «Папарацци» не вернутся, со словами, что место то уже не то?

— Замечу, что завсегдатаи прежнего «Папарацци» уже приходили к нам, до момента официального открытия, даже не один раз. И ушли со словами «блин, круто». Несмотря на занавешенные окна, в техническом формате мы были открыты. Так они и посетили нас. И только время покажет, сколько из них вернется и сколько придет новых гостей.

Скажу так. Если бы кто-то в мире знал тот продукт, который бы нравился абсолютно всем, тогда бы у нас все было бы черное или белое. Но люди разные, у всех свои вкусовые составляющие, как в одежде, так и в кофе, да и во всём. На каждый положительный или отрицательный элемент находятся и положительный, и отрицательный отзывы. Это реальность.

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Комментарий автора. К вопросу о ностальгии. Как верно заметил Александр, «Трамвай», когда его только поставили, обходили стороной. Теперь же это одно из самых рейтинговых у туристов мест в Выборге. В том числе и для фото.

Напомним, что Александр принимал активное участие вместе с городской администрацией и руководством ПАО «ВСЗ» в возвращении трамвая модели 1912 года на улицы Выборга, что и произошло в 2018 году. После чего кофейня «Выборгский трамвай» получила приз конкурса «Торговля России 2019» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект России». Со слов Александра, «Трамвай» это не про бизнес, а скорее про любовь к городу, про возрождение части его истории, про красоту и притягательность.

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— Для чего нужна такая «обкатка» кафе?

— Все просто. Чтобы те же работники бара, кухни притерлись к друг другу, знали куда и зачем бежать, когда и за что хвататься. Это абсолютно нормальная практика: все рестораны, когда открываются, некоторое время прирабатываются. Можно сравнить с автомобилем: забрал из салона – первые сотни километров жать гашетку в пол не рекомендуется – пусть сперва механизмы притрутся.

— На кого ориентировано обновленное кафе? И что за мисочка стоит в углу?

— Мисочка – это для собак. В ней всегда будет свежая вода. Мы позиционируем «Папарацци» как dog-friendly кафе, то есть кафе, где рады гостям с домашними питомцами. Ни в коем случае мы не ориентированы только на туристов, даже скорее, наоборот. Хочется, чтобы жители Выборга приходили к нам на завтраки весь день. А туристы пусть будут дополнительным бонусом.

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Комментарий автора. Когда-то Александр был первым, пожалуй, из рестораторов Выборга, кто запретил курить в баре «Чемпион», еще до введения официального введения ограничений на курение в общественных местах. Многие восприняли это в штыки, а потом благодарили за такое нововведение. Теперь Александр стал одним из первых в городе, кто распахнул двери и для посетителей с собачками.

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— Теперь о главном: кофе и еде, какие изюминки предлагаете именно вы? Это кафе, бистро или ресторан?

— Основная концепция нашего заведения – это завтрак целый день. Наши двери будут открыты для гостей ежедневно с 8 утра. Новая для Выборга история. Никакого алкоголя в меню. «Папарацци» теперь – это уютное, семейное заведение. Где можно просто выпить чашечку отличного кофе. У нас есть как и фильтр-кофе – это более мягкий кофе, чем кофе, приготовленный при более высокой температуре, так и кофе из эспрессо-машины.

— Зачем к вам стоит прийти кроме завтраков?

— Опять-таки, у всех свои вкусы и предпочтения. Мы с Аленой (супруга Александра, прим. автора) при открытии ориентируемся сперва на свои вкусы и свою насмотренность. Затем начинаем собирать мнения гостей. Вполне возможно что-то будет отредактировано в меню, а может и нет. Бизнес-ланчей у нас не будет, но обойти стороной обед и ужин мы не могли. Поэтому в нашем меню есть фреска паста («фреска» в переводе с итальянского означает «свежая», прим. автора) — это свежая паста, которую мы сами здесь и готовим. И римская пицца. Это пицца, при изготовлении которой в тесто добавляется меньше воды. Сначала готовится основа пиццы, а когда приходит заказ, ее сервируют и отправляют в печь. С пылу – с жару.

Повторюсь, принцип наш – завтрак весь день. У каждого завтрак свой. У кого-то это просто чашечка ароматного кофе, а у кого-то сытная паста с добавкой. И каждый найдет у нас что-то для себя.

— Александр, как вы относитесь к появлению в городе новых мест притяжения, а именно истории с гномами? Будет ли Champion Family участвовать в этой истории?

— Очень позитивно. У нас есть проект продолжения этой истории. Хотя, во многом есть трудности. Хочется, чтобы нам больше помогали. Ну или меньше мешали. Например, только на согласование вывески может уйти год. Отмечу, многое меняется в лучшую сторону. Региональный Фонд поддержки предпринимательства выступает на нашей стороне, предпринимателей приглашают теперь на обсуждение новых законов и инициатив. К нам стали прислушиваться, нам активно помогают во многих вопросах, но пока еще не во всех. Бюрократическую машину сложно сдвинуть в одиночку.

— В заключении, почему вы не стали менять название?

— Мне оно очень нравится. Ранее здесь часто собиралась медийная тусовка Выборга: фотографы, журналисты, редактора. Ну и бизнес. Здесь висело большое количество портретных фото. Поэтому и «Папарацци». Был свой маленький кружок. Сейчас же наши двери открыты для всех. Приходите!

Беседовали Кира Нагорная и Сергей Будков.