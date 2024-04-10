МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store

После установки и регистрации в таких приложениях пользователи гарантированно потеряют личные данные и деньги.

МВД РФ предупреждает об активизации мошенников. По данным ведомства, в App Store появились фейковые приложения двух крупных российских банков — ВТБ и «Тинькофф».

Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков, — предупредили в ведомстве.

Пользователей просят более внимательно проверять приложения перед их установкой. Иначе это грозит потерей данных и денежных средств.