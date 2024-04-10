Сергей Перминов: Запад меньше всего заинтересован в какой-либо стабильности в регионе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приедет в Минск 12 апреля на заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов ответил редакции ivbg.ru на вопрос, можно ли считать, что обратный отсчет до полного разрыва с Россией уже включен.

«СНГ остается значимым форматом сотрудничества на пространстве бывшего СССР. Решение о проведении очередного заседания СМИД было принято в октябре прошлого года. В повестку дня, как предполагается, войдут, прежде всего, вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран-участниц на различных международных площадках», – сказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что в ходе прошлой встречи Армения, в отличие от остальных государств, была представлена только заместителем главы МИД. Такой политический шаг со стороны Еревана не единственный. Охлаждение, несомненно, фиксируется. При этом происходит активизация контактов с Брюсселем и Вашингтоном, целью которых провозглашается укрепление экономической, гуманитарной и демократической стабильности государства.