Дороги к садоводствам Ленобласти приведут в порядок

Автор: Анастасия Щербакова
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Работы по восстановлению дорожного полотна запланированы на это лето.

Дорожные службы Ленинградской области приступят к ремонту автодорог, ведущих в садоводства региона.

Ремонтные работы охватят несколько районов области. Всего планируется восстановить 15 «дачных» дорог. Еще 16 трасс будут восстанавливать местные администрации за счет субсидий из дорожного фонда региона.

В пресс-службе 47-го региона добавили, в общей сложности дорожники восстановят 29 километров асфальтового покрытия.

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