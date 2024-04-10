Дороги к садоводствам Ленобласти приведут в порядок

Работы по восстановлению дорожного полотна запланированы на это лето.

Дорожные службы Ленинградской области приступят к ремонту автодорог, ведущих в садоводства региона.

Ремонтные работы охватят несколько районов области. Всего планируется восстановить 15 «дачных» дорог. Еще 16 трасс будут восстанавливать местные администрации за счет субсидий из дорожного фонда региона.

В пресс-службе 47-го региона добавили, в общей сложности дорожники восстановят 29 километров асфальтового покрытия.