В России вновь изменится состав автомобильной аптечки

Автор: Гузель Галимова
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Минздрав предлагает скорректировать содержимое автомобильной аптечки. Подготовлен соответствующий проект приказа.

Снимок экрана 2024-03-21 в 09.46.14
Фото: baltphoto.ru

Водительскую аптечку дополнят спасательным изотермическим одеялом размером не менее 160 х 210 см, хирургическими ножницами, загубниками для сердечно-легочной реанимации, а также эластичными бинтами.

По мнению чиновников, именно такой состав поможет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

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09.04.2024 127
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