В России вновь изменится состав автомобильной аптечки

Минздрав предлагает скорректировать содержимое автомобильной аптечки. Подготовлен соответствующий проект приказа.
Водительскую аптечку дополнят спасательным изотермическим одеялом размером не менее 160 х 210 см, хирургическими ножницами, загубниками для сердечно-легочной реанимации, а также эластичными бинтами.
По мнению чиновников, именно такой состав поможет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.
Вам будет интересно
Регистрация транспортных средств и замена водительских прав в регистрационно-экзаменационных подразделениях Петербурга и Ленобласти приостановлена из-за сбоя, сообщили в пресс-службе МВД...
09.04.2024 127