В России вновь изменится состав автомобильной аптечки

Минздрав предлагает скорректировать содержимое автомобильной аптечки. Подготовлен соответствующий проект приказа.

Водительскую аптечку дополнят спасательным изотермическим одеялом размером не менее 160 х 210 см, хирургическими ножницами, загубниками для сердечно-легочной реанимации, а также эластичными бинтами.

По мнению чиновников, именно такой состав поможет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.