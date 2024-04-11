Снос незаконных ларьков в Петербурге обойдется в 100 млн рублей

«Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (СПб ГКУ «ЦПЭИГИ») ищет подрядчика на выполнение комплекса работ по «освобождению земельных участков и объектов нежилого фонда от имущества третьих лиц, использующих эти объекты незаконно».

Стартовая цена контракта доходит до 100,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля, итоги подведут 25 апреля, сообщает «Петроград».

Победитель контракта должен принимать участие в рейдах. В работы входят снос зданий и сооружений, услуги по чистке и уборке. Обычно сносят некапитальные объекты: ларьки, садовые дома, сараи и прочее. Контракт закончится 30 ноября 2024 года.