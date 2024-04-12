Перминов обозначил ключевые задачи на 2024 год

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов представил главе региона Александру Дрозденко отчет о деятельности за 2023 год, а также рассказал, какие задачи предстоит решать в этом году.
Как отметил Сергей Перминов, ключевой задачей сенаторов является представительство интересов своих регионов и их жителей при рассмотрении законопроектов и обсуждении стратегических вопросов развития страны.
Это касается как обеспечения безопасности и укрепления социальной справедливости, так и создания благоприятных условий для экономического роста.
Сенатор подчеркивает, что для успешной реализации своей миссии важную роль играют эффективное взаимодействие с правительством региона, законодателями, а также открытый диалог с гражданами и представителями средствами массовой информации.