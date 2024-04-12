Перминов обозначил ключевые задачи на 2024 год

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов представил главе региона Александру Дрозденко отчет о деятельности за 2023 год, а также рассказал, какие задачи предстоит решать в этом году.

Как отметил Сергей Перминов, ключевой задачей сенаторов является представительство интересов своих регионов и их жителей при рассмотрении законопроектов и обсуждении стратегических вопросов развития страны.

Это касается как обеспечения безопасности и укрепления социальной справедливости, так и создания благоприятных условий для экономического роста.

Эти направления продолжат оставаться в фокусе внимания и в предстоящий период, на этот счет губернатором сформулированы четкие установки. Федеральные приоритеты установлены руководством страны, предстоит многое сделать в этом году в русле реализации положений Послания Президента. Будем работать и по связанным с регионом поручениям Председателя Совета Федерации, — рассказал сенатор в беседе с ЛенТВ24.

Сенатор подчеркивает, что для успешной реализации своей миссии важную роль играют эффективное взаимодействие с правительством региона, законодателями, а также открытый диалог с гражданами и представителями средствами массовой информации.