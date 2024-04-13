Умер кот Кеша, один из хранителей музея Анны Ахматовой в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге сообщил о смерти одного из своих талисманов и хранителей – кота Кеши.

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Фото: vk.com/akhmatova.museum

«Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания… У Кеши была долгая и хорошая жизнь», — сообщает музей.

Отмечается, что Кеша долго болел. Было сделано много обследований, но врачи оказались бессильны.

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11.04.2024 128
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