Умер кот Кеша, один из хранителей музея Анны Ахматовой в Петербурге

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге сообщил о смерти одного из своих талисманов и хранителей – кота Кеши.
«Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания… У Кеши была долгая и хорошая жизнь», — сообщает музей.
Отмечается, что Кеша долго болел. Было сделано много обследований, но врачи оказались бессильны.
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